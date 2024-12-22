Команда Трампа прорабатывает способы отмены получения гражданства по месту рождения в США

Команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает способы отмены получения гражданства США по месту рождения. Среди вариантов — отказ от выдачи паспортов детям родителей без документов и ужесточение требований к туристическим визам, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, союзники Трампа обсуждают пути реализации его давнего обещания прекратить предоставление гражданства по праву рождения. В числе рассматриваемых мер — указ Госдепартаменту о запрете выдачи паспортов детям, чьи родители не имеют необходимых документов, а также ужесточение визовых правил для борьбы с «родильным туризмом».

8 декабря Трамп заявил, что планирует прекратить практику предоставления гражданства Соединенных Штатов по праву рождения. Он отметил, что считает автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой к конституции США, нелепым.

До этого Трамп неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики во время своей предвыборной кампании. Он отмечал, что чрезмерно мягкая политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. Кроме того, Трамп рассказывал, что в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Ранее мигранты в США начали готовиться к обещанной Трампом массовой депортации.