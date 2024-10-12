Трамп призвал бороться против венесуэльских банд в США

Преступные банды венесуэльских мигрантов охотятся на американцев, поэтому правительству необходимо наказать их. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Я призываю к наказанию для любого мигранта, который лишит жизни американского гражданина или сотрудника полиции», — заявил он.

Кандидат в президенты добавил, что в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Незадолго до этого бывший начальник генерального штаба США, генерал Марк Милли назвал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Дональда Трампа «фашистом до мозга костей». Он заявил, что Трамп является самым опасным человеком в США.

Ранее Трамп запросил военную помощь, опасаясь угрозы от Ирана.