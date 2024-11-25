В США сообщили, что мигранты готовятся к массовой депортации

Мигранты, находящиеся в Соединенных Штатах, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после вступления в должность победившего на выборах президента Дональда Трампа в январе. Об этом пишет газета The New York Times.

Трамп ранее заявил о намерении внедрить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая включает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов.

Согласно информации издания, мигранты активно обращаются к юристам по вопросам миграции и участвуют в мероприятиях некоммерческих организаций, посвященных вопросам миграции и возможной депортации. Люди принимают все возможные меры для защиты от обещанной Трампом программы массовых депортаций.

«Люди с грин-картами стремятся как можно скорее получить гражданство. Тем временем мигранты с неопределенным правовым статусом или те, кто попал в страну нелегально, стараются подать заявления на получение убежища, поскольку наличие рассматривающегося ходатайства может защитить их от депортации», — указывает газета.

Кроме того, согласно данным издания, мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, стремятся быстрее заключить брак, чтобы получить право подать заявку на грин-карту.

При этом Politico 23 ноября писало, что генеральные прокуроры шести штатов США, где сильна Демократическая партия, готовятся через суд помешать Трампу массово депортировать нелегальных мигрантов из страны.

Ранее стало известно, сколько семей разлучат при плане Трампа по депортациям.