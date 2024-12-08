Трамп пообещал не выдавать гражданство США по праву рождения

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что планирует прекратить практику предоставления гражданства Соединенных Штатов по праву рождения.

«Да, абсолютно,» — сказал Трамп.

Он отметил, что считает автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой к конституции США, нелепым.

«Мы должны это прекратить», — сказал он.

Также Трамп неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики во время своей предвыборной кампании. Он отмечал, что чрезмерно мягкая политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. Кроме того, Трамп рассказывал, что в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп раскрыл свою главную цель на посту президента США.