Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль закроет посольство в Ирландии

МИД Израиля сообщил о закрытии посольства в Ирландии

close
hapelinium/Shutterstock/FOTODOM

Израиль закрывает посольство в Ирландии из-за «антисемитских действий» Дублина. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на главу МИД еврейского государства Гидеона Саара.

«Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем», — высказался дипломат.

Саар добавил, что израильские власти планируют развивать отношения со странами, которые благосклонно настроены к еврейскому государству, однако еще не имеют в стране его посольства.

Министр анонсировал открытие дипведомства в Молдавии.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Решение вступило в силу 28 мая. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами