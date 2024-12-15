Израиль закроет посольство в Ирландии

Израиль закрывает посольство в Ирландии из-за «антисемитских действий» Дублина. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на главу МИД еврейского государства Гидеона Саара.

«Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем», — высказался дипломат.

Саар добавил, что израильские власти планируют развивать отношения со странами, которые благосклонно настроены к еврейскому государству, однако еще не имеют в стране его посольства.

Министр анонсировал открытие дипведомства в Молдавии.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Решение вступило в силу 28 мая. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».