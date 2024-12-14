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Новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию»

Лидер новых властей Сирии аш-Шараа призвал мир остановить израильскую эскалацию

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Ohad Zwigenberg/AP

Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории страны. Об этом пишет ТАСС.

По словам аш-Шараа, Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах, и никакие аргументы еврейского государства не оправдывают это вторжение. Лидер сирийской оппозиции призвал «международное сообщество вмешаться» и пресечь «израильскую эскалацию», которая нарушает суверенитет Сирии.

14 декабря аш-Шараа заявил, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция не собирается вступать в конфликт с Израилем.

До этого в генеральном штабе Вооруженных сил Израиля заявляли, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» страны.

С 1944 года Голанские высоты всецело принадлежали Сирии, однако в 1967 году Израиль в ходе Шестидневной войны взял эти территории под свой контроль. После войны Судного дня, произошедшей в 1973 году, страны заключили соглашение о перемирии и разделили Голанские высоты.

При этом в 1981 году Израиль в одностороннем порядке аннексировал земли, которые по договору находились под его контролем. Совет Безопасности ООН в том же году признал этот шаг незаконным.

Ранее Медведев обвинил Израиль в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.

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