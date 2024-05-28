Ирландия признала Палестину государством

Правительство Ирландии официально признало Палестину в качестве независимого государства. С таким заявлением на спецзаседании кабмина выступил глава министерства иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин, чьи слова приводит ТАСС.

«Решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина»,— объявил министр.

Согласно его информации, власти Палестины должны обратиться к руководству Ирландии с формальной просьбой о повышении статуса палестинской дипломатической миссии в Дублине до посольства.

28 мая вступает в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Испания официально признала Палестину.