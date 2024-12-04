Американский посол прокомментировал ситуацию в Южной Корее

США поддерживают урегулирование ситуации в Южной Корее мирным и конституционным путем. Об этом заявил агентству «Рёнхап» американский посол в стране Филип Голдберг.

Он отметил, что в США удивились и обеспокоились развитием событий в Южной Корее в ночь на среду. Посол добавил, что Штаты в первую очередь поддерживают демократию и народ Кореи.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения.

Позже представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия Юн Сок Ёля.

Ранее сообщалось, что южнокорейская оппозиция предложит импичмент президенту.