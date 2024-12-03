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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

YTN: парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране. Об этом сообщил спикер парламента У Вон Сик на заседании, его слова приводит телеканал YTN.

Соответствующую резолюцию поддержали все 190 присутствовавших депутатов. Всего в парламенте 300 депутатов.

На заседании парламента У Вон Сик заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.

3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Во время военного положения в стране запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, запрещены политические акции, все СМИ находятся под контролем властей.

Ранее президент Южной Кореи обвинил оппозицию в симпатиях к КНДР и подготовке восстания.

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