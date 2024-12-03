В правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля. Его слова приводит телеканал YTN.
Таким образом он прокомментировал слова лидера страны, объявившего о введении военного положения.
«Как правящая партия мы очень сожалеем, что сложилась такая ситуация», — сказал он.
Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в республике военного положения. Глава государства аргументировал свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы», но журналисты связали данный шаг с попытками провести против президента Южной Кореи процедуру импичмента.
На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения.
Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.