В правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля. Его слова приводит телеканал YTN.

Таким образом он прокомментировал слова лидера страны, объявившего о введении военного положения.

«Как правящая партия мы очень сожалеем, что сложилась такая ситуация», — сказал он.

Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в республике военного положения. Глава государства аргументировал свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы», но журналисты связали данный шаг с попытками провести против президента Южной Кореи процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.