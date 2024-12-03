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У входа в парламент Южной Кореи произошли столкновения

Baza: у входа в нацсобрание Южной Кореи произошли столкновения с силовиками

У входа в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи произошли столкновения между гражданскими лицами и правоохранительными органами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, публикуя соответствующие видео.

Отмечается, что если представители оппозиции смогут пройти в парламент и провести процедуру голосования, то, согласно конституции, военное положение могут отменить. Этому препятствуют сотрудники силовых структур, выполняющие указ главы государства Юн Сок Ёля — «двери Национального собрания должны быть закрыты». Депутаты от оппозиционных партий даже перелезают через забор парламента, чтобы проголосовать за импичмент президенту.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Он провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Во время военного положения в стране запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, запрещены политические акции, все СМИ находятся под контролем властей. Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук назвал объявление в Южной Корее военного положения ошибкой.

Ранее кореевед Ланьков предположил, что Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее.

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