Южнокорейская оппозиция предложит импичмент президенту

Оппозиционные партии Южной Кореи, в том числе Объединенная демократическая партия, предложат импичмент президента, министров обороны, внутренних дел и безопасности. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Отмечается, что демократы планируют обвинить президента страны Юн Сок Ёля и других должностных лиц в попытке госпереворота и инициировать процесс импичмента.

«Мы будем добиваться наказания за неконституционное и незаконное введение военного положения как за преступление государственного переворота… Мы подадим обвинения за мятеж и будем инициировать их импичмент», — сказал главный представитель демократической партии Чо Сын Нэ.

Другие партии также выступают за отставку или импичмент президента, оппозиция сформировала «единый фронт», отмечает агентство.

Местное агентство News1 сообщило, что около 280 военнослужащих Южной Кореи вошли в парламент страны в ночь на 4 декабря в целях обеспечения мер военного положения.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.