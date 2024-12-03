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Бербок раскрыла, что на самом деле нужно Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: Украине нужны реальные гарантии безопасности и честный мир

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Benjamin Westhoff/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ради достижения устойчивого мира Украине нужны реальные и работающие гарантии безопасности. Ее слова приводит Tagesschau.

Она призвала к установлению устойчивого мира, элементы которого «известны всем».

«Это должен быть справедливый мир, это не должно быть замораживанием конфликта, которое приводит лишь к дальнейшему перевооружению и дальнейшим нападениям на Украину или даже другие европейские страны», – сказала Бербок.

Для этого, по ее словам, необходимы «гарантии безопасности, которые действительно сработают».

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.

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