Стало известно, когда Запад может достичь согласия по вопросу Украины в НАТО

На достижение общего консенсуса по вопросу о приглашении Украины в НАТО могут уйти месяцы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в НАТО.

«Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса… Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен», — приводит издание слова одного из высокопоставленных дипломатов НАТО.

По данным Reuters, высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 3-4 декабря основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины, чтобы в следующем году она заняла максимально прочную позицию, «вступая в возможные переговоры».

До этого сообщалось, что чиновники на Западе уже полтора года работают над соглашением, в соответствии с которым Украине будет предложена безопасность в обмен на отказ от территорий, находящихся под контролем России.

Ранее сообщалось, что Украина пригласит Россию на второй «саммит мира».