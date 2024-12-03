Украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства иностранных дел Украины.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины <…> является лишь полноправное членство Украины в НАТО. <…> мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители», — говорится в обращении МИД, посвященном 30-летию подписания Будапештского меморандума.

3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

По данным журналистов, высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 3-4 декабря основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины, чтобы в следующем году она заняла максимально прочную позицию, «вступая в возможные переговоры».

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать переговоры Украины с Россией.