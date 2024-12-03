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В Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией

Sky News: в НАТО понимают, что соглашение между Москвой и Киевом не за горами

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Высокопоставленные чиновники НАТО постепенно приходят к мысли о том, что мирное соглашение между Москвой и Киевом не за горами. Об этом пишет журналист Адам Парсонс в материале для Sky News.

«За кулисами постепенно приходит осознание того, что придется заключить сделку, какой бы неприятной она ни была», — сказал Парсонс.

По его словам, никто в Североатлантическом альянсе не считает, что Россия просто вернет все территории, взятые под контроль с 2022 года и даже раньше. Этот факт сделает любую потенциальную сделку «очень непростой», указал журналист.

«Главное, что за кулисами [растет] понимание того, что сделку придется заключить, и для некоторых на Украине это может оказаться очень болезненной сделкой», — констатировал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает сил для возвращения утраченных территорий военным путем, поэтому необходимо искать дипломатическое решение урегулирования конфликта. В то же время он отметил, что переговоры произойдут только тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции. Это позволит избежать «нового вторжения» России, утверждает он.

Ранее в США пожелали Трампу удачи в попытке собрать Путина и Зеленского в одной комнате.

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