Путин проведет международный телефонный разговор

У президента России Владимира Путина вечером 3 декабря запланирован международный звонок. Об этом рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он пообещал сообщить всю необходимую информацию уже после разговора.

Накануне Песков говорил, что у Владимира Путина 2 декабря также был запланирован международный звонок. По его словам, российский лидер вчера работал в Ново-Огарево. Помимо телефонного звонка, во второй половине дня у президента прошла встреча с участниками Конгресса молодых ученых.

До этого журналист Александр Юнашев со ссылкой на три неназванных источника в Кремле заявил, что Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 19 декабря, в 12:00. Он добавил, что в этом году прямую линию совместят с большой пресс-конференцией, как было в последние годы.

Официального подтверждения данной информации не было, однако в ноябре газета «Ведомости» со ссылкой на источники также писала, что прямая линия может состояться 19 декабря.

21 ноября Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в один из декабрьских четвергов. Он отметил, что точная дата проведения мероприятия будет оглашена позже.

Ранее Путин раскритиковал представителей элит за употребление в речи матерных слов.