Названа возможная дата прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в четверг, 19 декабря, в 12:00. Об этом заявил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале со ссылкой на три неназванных источника в Кремле.

«Буквально на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону. Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно», — написал журналист.

Юнашев добавил, что в этом году прямую линию совместят с большой пресс-конференцией, как было в последние годы.

Официального подтверждения данной информации не было, однако в ноябре газета «Ведомости» со ссылкой на источники также писала, что прямая линия может состояться 19 декабря.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в один из декабрьских четвергов. Он отметил, что точная дата проведения мероприятия будет оглашена позже.

27 ноября Песков сообщил, что в прямой линии с президентом РФ примут участие иностранные журналисты. Он назвал глупым прекращать сотрудничество с теми, кто проявляет интерес к российской стороне.

Ранее Путин раскритиковал представителей элит за употребление в речи матерных слов.