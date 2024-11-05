Путин раскритиковал представителей элит за употребление в речи матерных слов

Президент РФ Владимир Путин критически высказался в отношении представителей элит, которые употребляют матерные слова, чтобы показать свою близость к народу. Об этом пишет ТАСС.

«Когда наши представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу», — сказал лидер страны на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

В России простой народ не злоупотреблял крепкими словами, отметил Путин, сославшись на свою семью.

По его словам, мат является частью русского языка, и бороться с его частым употреблением можно лишь благодаря повышению общей культуры.

Также на заседании Путин поручил подготовить проект Основ госполитики в языковой сфере. По словам главы государства, закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

До этого Путин поддержал идею о введении стипендий для преподавателей русского языка и литературы за рубежом. Президент отметил, что граждане других государств, которые преподают русский язык и продвигают российскую культуру за рубежом, зачастую находятся в сложных условиях, поэтому стипендия будет для них весьма полезной.

Ранее Путин заявил о необходимости единого стандарта тестирования по русскому языку для иностранцев.