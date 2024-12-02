Путин проведет международный телефонный разговор

У президента России Владимира Путина 2 декабря запланирован международный звонок. Об этом рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер сегодня работает в Ново-Огарево. Помимо телефонного звонка, во второй половине дня у президента запланирована встреча с участниками Конгресса молодых ученых. Песков отметил, что мероприятие становится популярным и обещает быть содержательным и интересным.

Другие встречи Путина будут непубличными, заключил Песков.

До этого журналист Александр Юнашев со ссылкой на три неназванных источника в Кремле заявил, что Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в четверг, 19 декабря, в 12:00. Он добавил, что в этом году прямую линию совместят с большой пресс-конференцией, как было в последние годы.

Официального подтверждения данной информации не было, однако в ноябре газета «Ведомости» со ссылкой на источники также писала, что прямая линия может состояться 19 декабря.

21 ноября Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в один из декабрьских четвергов. Он отметил, что точная дата проведения мероприятия будет оглашена позже.

Ранее Путин раскритиковал представителей элит за употребление в речи матерных слов.