МИД Китая обеспокоился ядерными рисками на Украине

Китай уделяет пристальное внимание ядерным рискам, связанным с конфликтом на Украине, и призывает все стороны к сдержанности. Об этом на брифинге заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китайская сторона уделяет пристальное внимание ядерным рискам, вызванным украинским кризисом, и неоднократно заявляла, что ядерное оружие не может быть использовано и ядерная война не может вестись», — подчеркнула она.

По словам Мао Нин, в текущей ситуации все стороны конфликта должны сохранять хладнокровие и сдержанность, чтобы способствовать разрядке ситуации. Представитель МИД КНР призвала к снижению стратегических рисков путем консультаций и диалога.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России нет сомнений в том, что Запад может дать Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Она подчеркнула, что западные страны неоднократно демонстрировали свое пренебрежение международным договорам и нормам.

Незадолго до этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису и станет роковой ошибкой стран Запада.

Ранее в Совфеде раскрыли судьбу США в случае передачи ядерного оружия Украине.