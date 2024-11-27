Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предрекли апокалипсис в случае появления у Украины ядерного оружия

Депутат Шеремет: передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису

close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису и станет роковой ошибкой стран Запада. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения, и они не допустят такой роковой ошибки», — сказал он.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег западные страны от попыток дать Украине ядерное оружие. Россия обновила свою ядерную доктрину, в связи с чем, по словам зампреда, «остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ».

Ранее в Совфеде раскрыли судьбу США в случае передачи ядерного оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами