Передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису и станет роковой ошибкой стран Запада. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения, и они не допустят такой роковой ошибки», — сказал он.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег западные страны от попыток дать Украине ядерное оружие. Россия обновила свою ядерную доктрину, в связи с чем, по словам зампреда, «остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ».

Ранее в Совфеде раскрыли судьбу США в случае передачи ядерного оружия Украине.