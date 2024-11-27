МИД России не исключил, что Украине дадут возможность получить ядерное оружие

У России нет сомнений в том, что Запад может дать Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Нет сомнений, что коллективный Запад вполне может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием», — подчеркнула она.

Противники России, отметила Захарова, неоднократно демонстрировали свое пренебрежение международным договорам и нормам.

До этого Захарова заявила, что у Москвы нет информации о намерении Украины получить ядерное оружие (ЯО).

По ее словам, Россия, как ядерная держава, не может быть побеждена. Замглавы МИД добавил, что страны Запада пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над РФ.

Кроме того, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X писала, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ищут возможность предоставить Украине ядерное оружие.

Ранее Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву.