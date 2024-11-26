В Совфеде раскрыли судьбу США в случае передачи ядерного оружия Украине

Соединенные Штаты ждут огромные проблемы, если Вашингтон решит передать ядерное оружие Украине. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.

«В случае передачи проблемы будут огромные у всех Соединенных Штатов, потому что у нас есть чем на это ответить. И об этом неоднократно говорилось с самых высоких трибун. <…> Любое реальное движение в этом направлении чревато серьезными проблемами для США и их подручных», — сказал Климов.

Он также напомнил, что любая попытка передать Киеву ядерное оружие станет нарушением соглашения о нераспространении соответствующего вида оружия.

22 ноября газета The New York Times писала, что некоторые чиновники из США и ряда стран Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого республика отказалась после распада СССР в 1991 году. Авторы статьи при этом отмечают, что такой шаг сложно осуществим и грозит «серьезными последствиями».

24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег западные страны от попыток дать Украине ядерное оружие. Россия обновила свою ядерную доктрину, в связи с чем, по словам зампреда, «остается подумать, кому потенциально из врагов Белого дома можно передать ядерные технологии РФ».

Ранее Зеленский выступил с очередной просьбой к Западу.