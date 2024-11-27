Рябков заявил о невозможности победы над ядерной державой

У России достаточно инструментов для военного ответа на «раскручиваемую спираль конфронтации». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Ядерная держава не может быть побеждена», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия не верит, что время для переговоров прошло. Комментируя запуск баллистической ракеты «Орешник», Рябков подчеркнул, что есть «более сильные средства», чтобы эту точку зрения услышали. Замглавы МИД обратил внимание, что это был тот сигнал, который российский президент Владимир Путин озвучил в своем обращении.

Дипломат обратил внимание, что «это очень опасная иллюзия» — мысли о том, что Запад может в какой-то момент одержать стратегическую победу над Россией.

24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в отношениях РФ и США беспрецедентна, и назвал удар российской баллистической ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.