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В США заявили, что Трамп одержим одним вопросом, связанным с Путиным

Аналитик Слебода: Трамп одержим идеей личной встречи с Путиным
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Reuters

Президент США Дональд Трамп одержим идеей встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом военный США в отставке Марк Слебода рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Он одержим идеей встретиться с Путиным», — подчеркнул он.

По оценке эксперта, президент России сделал верный шаг, решив не спешить с прямыми контактами со своим американским коллегой.

Слебода отметил, что в первую очередь Россия хочет «разобраться с Украиной», на что у Москвы есть все возможности.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Трампа и Путина должна быть подготовлена и должна быть результативной. Представитель Кремля уточнил, что переговоры необходимы как с точки зрения российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения международных дел и региональных проблем.

Ранее Трамп высказался о возможности организации встречи с Путиным.

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