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В США продадут дом, в котором провел детство папа Римский

Дом в Чикаго, в котором провел детство папа Римский Лев XIV, выставили на торги
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Yara Nardi/Reuters

Дом в пригороде Чикаго, в котором вырос папа Римский Лев XIV, выставили на торги. Об этом сообщает The Independent.

Коттедж находится в районе Долтон, к югу от города. Начальная цена лота — $250 тысяч. В доме есть пять спален, две ванные комнаты, окружено здание небольшим садом.

Владельцы пытались продать дом в январе этого года за $219 тысяч. Однако после избрания кардинала Роберта Превоста новым главой Ватикана коттедж был снят с продажи. Теперь владелец рассчитывает на то, что дом, в котором жил понтифик, станет туристической достопримечательностью. Продажа стартует на онлайн-аукционе в июне.

Роберт Превост стал 267-м папой Римским в результате голосования кардиналов на Конклаве 8 мая. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Превост родился в Чикаго в 1955 году в семье итальянского, французского и испанского происхождения.

Ранее папа Римский предложил Ватикан как место переговоров Украины и России.

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