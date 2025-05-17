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Синоптик спрогнозировал опасное явление на восьми реках в РФ

Вильфанд: на восьми реках РФ вода может превысить безопасный уровень
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Shutterstock/sunakri

В ближайшие дни на восьми российских реках вода может превысить безопасный уровень, что грозит подтоплениями близлежащих населенных пунктов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«В Коми на реке Вычегде прогнозируется достижение неблагоприятной отметки уже 17 мая, вода выйдет на пойму и за ее пределы. В Свердловской области на реке Сосьве до 19 мая будет превышена отметка неблагоприятного явления», — рассказал синоптик.

Он также напомнил, что в Тюменской области сохраняется опасное явление на реках Ишим, Вандрас и Большой Юган, из-за чего подтоплены город Ишим и села Абатское, Ильинка и Викулово.

По словам Вильфанда, после 19 мая возможны подтопления сел Усть-Чарышская Пристань и Сростки, находящихся на берегу Оби. На Алтае прогнозируется превышение безопасного уровня в реке Бие после 18 мая. Также ожидается разлив реки Абакан в Хакасии. В Якутии синоптик спрогнозировал образование ледяных заторов на реке Колыме и частичное подтопление села Зырянка.

До этого Вильфанд рассказал, что в предстоящую неделю жаркой погоды в России не будет почти нигде. Синоптик уточнил, что воздух прогреется выше +30°C только в Алтайском крае и Республике Алтай, в других регионах такой жары не ожидается.

Ранее Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в 2025 году.

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