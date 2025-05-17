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На Землю обрушилась магнитная буря

Синоптик Леус: 17 мая на Земле началась магнитная буря
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Depositphotos

Магнитная буря средней мощности началась на Земле в ночь на 17 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что на космическую погоду планеты начал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из одной из корональных дыр на поверхности звезды. В результате солнечный ветер изменил конфигурацию компонентов межпланетного магнитного поля, из-за чего после 00:00 мск на Земле были зафиксированы слабые возмущения магнитосферы.

«После 3:00 мск эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — добавил специалист.

Как отметил синоптик, Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно. Из-за этого 17 мая и в ближайшие двое суток магнитное поле планеты продолжит находиться в возмущенном состоянии. При этом процесс будет сопровождаться магнитными бурями преимущественно слабой мощности.

21 апреля врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как можно минимизировать воздействие магнитных бурь на организм человека. По ее словам, в такие дни следует избегать стрессов и тяжелых физических нагрузок. Также необходимо соблюдать режим дня, полноценно спать и чаще гулять на свежем воздухе.

Ранее россиянам объяснили, о чем говорит ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

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