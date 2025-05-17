Российский голкипер едва избежал травмы в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» проиграла »Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Шайбы в этом поединке забросили Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 ударов по своим воротам из 17. В одном из эпизодов Бобровский едва не получил травму. В борьбе на пятаке форвард «Флориды» Сэм Беннетт ударил своего вратаря локтем в голову, но все обошлось без серьезных последствий.

Хоккеисты «Торонто», которые изначально повели в серии до четырех побед с результатом 2-0, теперь сумели сравнять счет в противостоянии — 3-3. Седьмой и решающий матч серии состоится 19 мая, стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее клуб НХЛ подписал контракт с российским хоккеистом.