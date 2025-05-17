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Агент Глеба Калюжного назвал дату отправки артиста на срочную службу

РИА: актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Об этом сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов.

По его словам, Калюжный уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00. Актер пока не знает, в каких войсках будет служить.

6 марта Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

В апреле Telegram-канал Mash сообщал, что Калюжный получил отсрочку от службы в армии на фоне очной учебы в университете и съемок в патриотических проектах.

Калюжный известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «14+», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Блокадный дневник», «Красный шелк».

Ранее сообщалось, что Калюжный перед срочной службой поехал на съемки в ДНР.

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