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Суд оставил без изменений приговор российским солдатам за убийство в Волновахе

Суд подтвердил пожизненные сроки двум российским военным за убийство в Волновахе
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор, вынесенный двум российским военнослужащим Антону Сопову и Станиславу Рау в рамках дела об убийстве членов многодетной семьи в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Судебный акт оставлен без изменений», — говорится в материалах.

В ноябре прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненному лишению свободы. Инстанция признала военнослужащих виновными в массовом убийстве, совершенном в ночь на 28 октября 2023 года.

Как выяснили следователи, тогда российские военнослужащие-контрактники с автоматами для бесшумной стрельбы проникли в частный дом многодетной семьи Капканец в Волновахе и застрелили девять человек. Одного из фигурантов задержали уже на следующий день после совершенного преступления, его подельника поймали еще через день.

При этом осужденные не согласились с вынесенным приговором и попытались обжаловать его.

Ранее в Краснодарском крае осудили украинского агента, пытавшегося отравить 80 курсантов.

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