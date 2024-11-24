Песков назвал удар «Орешником» предупредительным «звоночком»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что ситуация в отношениях РФ и США беспрецедентна и назвал удар российской баллистической ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком». Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

«Она беспрецедентна, действительно. Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что он готов на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение», — сказал Песков.

Он также назвал своевременным удар по Украине ракетой «Орешник».

«Поэтому такие предупредительные звоночки, в том плане, что «даже не думайте», я имею ввиду удар, который был нанесен нашей новой ракетой — это весьма своевременно, востребованно и эффективно», — добавил представитель Кремля.

Также он объяснил, почему администрация президента США Джо Байдена все-таки приняла решение разрешить удары дальнобойным оружием вглубь России, несмотря на предупреждение Путина. По его словам, это смесь «оголтелости и жажды внутриполитической мести».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью баллистической ракеты «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Байден хочет напоследок создать побольше проблем.