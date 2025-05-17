ЕС увеличил ввоз удобрений из РФ до максимума

РИА Новости: поставки российских удобрений в ЕС выросли до максимума с 2022 года

Поставки российских удобрений в Европейский союз выросли до максимума с ноября 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных Евростата.

В марте 2025 года импорт удобрений из России в ЕС достиг €206,1 млн, увеличившись на 15% по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года. В ноябре 2022 года объем европейского импорта российских удобрений составлял €263,5 млн.

Польша стала главным покупателем российских удобрений в ЕС в марте 2025 года, увеличив закупки на четверть до €86,1 млн — максимального уровня за несколько лет. Германия также нарастила импорт на 15% до €24,4 млн и заняла второе место. Румыния, напротив, сократила закупки на 33%, до €19,5 млн, и оказалась на третьем месте.

Италия значительно увеличила импорт удобрений из России, в 11 раз — до €14,7 млн. Словения также расширила закупки в 3,3 раза.

Россия поставляет 26% удобрений на рынок ЕС, занимая лидирующую позицию. Второе место у Египта с 19%, третье у Марокко с 12%.

15 мая комитет Европарламента по внешней торговле утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Ранее Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений.