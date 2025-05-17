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В Ростовской области подросток забрался на вагон поезда и получил удар током

В Новочеркасске подросток выжил после удара током на крыше поезда
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства травмирования подростка на железной дороге, мальчик получил удар током. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 15 мая на станции Хуторок, 15-летний школьник забрался на крышу вагона поезда и получил сильный удар током. Пострадавший выжил, он госпитализирован с электротравмой, подробности о его состоянии неизвестны.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгограде 13-летняя школьница попала в больницу в тяжелом состоянии после попытки сделать фото на крыше вагона поезда. Остановить ребенка пыталась местная жительница, но девочка ее не послушала. В региональном следственном комитете информацию о произошедшем подтвердили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки.

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