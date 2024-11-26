В МИД РФ оценили возможность визового режима со странами Центральной Азии

Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, передает RTVi.

«По нашей информации, такого ожидать не приходится», — заявил он.

По данным Стерника, переговоры о введении визового режима ведутся «отдельными представителями политической элиты», однако конкретных продвижений по данной теме пока не предложено. Он добавил, что нынешних условиях наблюдается активизация работы по линии компетентных органов, а также повышение уровня работы с въезжающими в Россию иностранными гражданами для того, чтобы они легче адаптировались к жизни в РФ.

До этого эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов. Преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее в Госдуме оценили последствия оттока мигрантов из России.