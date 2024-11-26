Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили возможность визового режима со странами Центральной Азии

Стерник: Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, передает RTVi.

«По нашей информации, такого ожидать не приходится», — заявил он.

По данным Стерника, переговоры о введении визового режима ведутся «отдельными представителями политической элиты», однако конкретных продвижений по данной теме пока не предложено. Он добавил, что нынешних условиях наблюдается активизация работы по линии компетентных органов, а также повышение уровня работы с въезжающими в Россию иностранными гражданами для того, чтобы они легче адаптировались к жизни в РФ.

До этого эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов. Преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее в Госдуме оценили последствия оттока мигрантов из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами