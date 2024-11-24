Советник Байдена по нацбезопасности провел встречу с преемником от Трампа

Советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел первую встречу со своим преемником Майком Уолцем. Об этом сообщает портал Axios.

«Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретился ранее на этой неделе с конгрессменом-республиканцем от Флориды Майком Уолцем», — говорится в сообщении.

Уолца избранный президент США Дональд Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности. Салливан и Уолц обсудили вопросы национальной безопасности и внешней политики, отмечает издание.

До этого сообщалось, что главным критерием, в соответствии с которым Дональд Трамп формирует свою администрацию, стала приверженность кандидатов на должности формуле «Америка прежде всего». Об этом написала американская газета The New York Times.

Ранее политолог оценил кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США.