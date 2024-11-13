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В США раскрыли, как Трамп подбирает кандидатов на посты в будущей администрации

NYT: Трамп назначает на главные посты сторонников идеи «Америка прежде всего»

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Главным критерием, в соответствии с которым Дональд Трамп формирует свою администрацию, стала приверженность кандидатов на должности формуле «Америка прежде всего». Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Хотя они когда-то были неоконсерваторами, за последние несколько лет конгрессмен Майкл Уолц (будущий советник по национальной безопасности США – прим. ред.) и сенатор Марко Рубио (кандидат на пост госсекретаря США – прим. ред.)… постепенно изменили свои позиции… Они говорят на языке движения «Америка прежде всего» и более комфортно вписываются в часто хаотичное мировоззрение Трампа», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сторонники Трампа и значительная часть партии теперь полностью перешли на такие позиции.

По оценке NYT, соответствующий процесс отражает «более широкую маргинализацию» неоконсерваторов во всей республиканской партии.

Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Ранее политолог оценил кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США.

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