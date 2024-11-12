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Политолог оценил кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США

Политолог Ярыгин: от Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношении РФ

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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что избранный американский лидер Дональд Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Марко Рубио.

По мнению эксперта, Рубио не имеет опыта в международных отношениях, поэтому вряд ли станет тем министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику.

«Марко Рубио — противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра — другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», — отметил Ярыгин.

При этом мотивы Трампа вполне объяснимы: он раздает должности тем группам элит, которые его поддержали в предвыборной гонке. Учитывая то, что сенат контролируется республиканцами, кандидатура Рубио, скорее всего, будет одобрена, заключил эксперт.

Должность госсекретаря США сейчас занимает Энтони Блинкен. Выдвигаемый Трампом на этот пост 53-летний Рубио является сенатором с 2011 года. Ранее СМИ писали, что избранный глава Белого дома рассматривал его в качестве кандидата на пост вице-президента, однако в конечном итоге выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Известно, что Рубио придерживается позиции переговоров в отношении Украины, полагая, что это поможет завершить конфликт.

Ранее стало известно, кого Трамп назначит на пост руководителя минфина США.

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