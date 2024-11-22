Лукашенко предоставил польскому судье убежище в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил сбежавшему из Польши судье Томашу Шмидту политическое убежище. Указ белорусского лидера размещен на его сайте.

Кроме того, Лукашенко подписал ряд указов о предоставлении гражданства.

«Новыми гражданами Беларуси стали 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Белорусское гражданство приобрели лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Палестины и других», — говорится в пресс-релизе.

До этого бежавший в Белоруссию экс-судья сообщил об аннулировании своего польского паспорта.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Лукашенко поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее Интерпол отказал Польше в розыске бежавшего в Белоруссию судьи.