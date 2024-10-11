Бежавший в Белоруссию экс-судья сообщил об аннулировании польского паспорта

Бежавший в Белоруссию по причине несогласия с политикой Варшавы бывший судья Томаш Шмидт заявил, что власти Польши аннулировали его паспорт. Об этом сообщает Первый информационный телеканал Белоруссии.

«Аннулирование сделала польская власть, чтобы мне навредить. Но паспорт у меня есть, я не переживаю», — сказал Шмидт.

10 июня Национальная прокуратура Польши сообщила, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Шмидта. Комментируя судебное решение, Шмидт сказал, что главной гарантией своей безопасности считает слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что он может чувствовать себя в безопасности в Белоруссии.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Лукашенко поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее Интерпол отказал Польше в розыске Шмидта.