Интерпол отказал Польше в розыске бежавшего в Белоруссию судьи

Интерпол не будет помогать польским правоохранительным органам в розыске бежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом заявила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак, передает РИА Новости.

«Интерпол отказался выдать «красную карточку» в отношении судьи Томаша Шмидта из-за того, что он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями», — заявила Новак.

В середине мая президент Польши Анджей Дуда выступил за создание комиссии по расследованию «российского влияния» на события в стране. Первоначально с такой идеей выступил премьер республики Дональд Туск.

Причиной активизации таких шагов со стороны Варшавы стала история с польским судьей Томашом Шмидтом, который уехал в Белоруссию и запросил белорусское гражданство. Шмидт обвинил польские власти в преследовании и угрозах.

Ранее польский судья раскрыл, как Варшава избавляется от тех, кто выступает за диалог с Россией.