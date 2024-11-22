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Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны с США

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KCNA/Reuters

Сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к «самой разрушительной термоядерной войне», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, никогда еще стороны конфликта на полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации.

Председатель КНДР подчеркнул, что переговоры с США только убедили Пхеньян в неизменности враждебной политики американской стороны.

Ким Чен Ын добавил, что Вашингтон повышает давление и уровень провокации, развертывая свои стратегические средства и силы своих союзников.

18 ноября председатель КНДР Ким Чен Ын назвал неизбежной войну на Корейском полуострове.

12 ноября 2024 года государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Документ будет действовать бессрочно.

Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность КНДР к войне.

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