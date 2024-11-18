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Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность КНДР к войне

Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

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Артем Геодакян/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность страны к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии. В своей речи политик указал на «угрожающий характер враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея». По словам лидера КНДР, Вашингтон и Сеул создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове.

«И [он] выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации», — говорится в сообщении ЦТАК.

12 ноября государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Документ будет действовать бессрочно.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.

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