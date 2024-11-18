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Глава КНДР назвал неизбежной войну на Корейском полуострове

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал неизбежной войну на Корейском полуострове

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KCNA via KNS/AP

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал неизбежной войну на Корейском полуострове. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Заявление было сделано северокорейским лидером в ходе выступления перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов Корейской народной армии, которое было проведено впервые за 10 лет.

«Как частые облака предвещают дождь, а густые грозовые тучи — молнию, так и неизбежность военного столкновения на нашей земле становится очевидной», — подчеркнул Ким Чен Ын.

В этой связи он заявил о важности постоянного совершенствования технического оснащения вооруженных сил и недопущения его устаревания.

24 июля 2023 года в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа того же года глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

12 ноября 2024 года государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Документ будет действовать бессрочно.

Ранее Зеленский заявил, что КНДР направит на Украину 12 тысяч военных.

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