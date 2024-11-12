КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с РФ

КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, подписанный 19 июня в Пхеньяне. Об этом сообщило государственное радио страны «Голос Кореи».

Соответствующий указ подписал лидер КНДР Ким Чен Ын 11 ноября.

Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать бессрочно.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы с Северной Кореей.

До этого Владимир Путин отметил, что соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном в целом схоже с аналогичным документом, который был заключен между СССР и Северной Кореей, но имеет «новые нюансы». По его словам, в этом соглашении нет ничего принципиально нового.

В частности, в документе есть статья 4, которая говорит об оказании взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства, обратил внимание президент.

Ранее Лавров заявил о стабилизирующей роли договора России и КНДР.