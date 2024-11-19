В Конституционный суд Грузии подан второй иск об отмене итогов парламентских выборов

В Конституционный суд Грузии подан второй иск с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными. Об этом со ссылкой на лидера партии «Единство — Национальное движение» Тамар Кордзая сообщает ТАСС.

По ее словам, подписи под документом поставили 30 депутатов парламента Грузии.

Перед этим аналогичный иск в суд подала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно о подготовке протестующих для «силовых задач» в Грузии.