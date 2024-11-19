Президент Грузии подала иск в суд из-за результатов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд в связи с нарушениями на прошедших в стране парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста главы государства Еку Беселию.

По ее словам, иск Зурабишвили содержит жалобу на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По их итогам победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не принял результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

18 ноября Зурабишвили заявила, что подаст иск в Конституционный суд страны о фальсификации выборов. Грузинский лидер также сообщила, что не признает итоговые данные Центризбиркома.

Зурабишвили призвала граждан Грузии продолжать протесты против итогов парламентских выборов. По ее словам, общество должно продолжать свои действия по непримирению с результатами выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.