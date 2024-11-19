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Стало известно о подготовке протестующих для «силовых задач» в Грузии

ТАСС: в Грузии подготовлены протестующие для противостояния с правоохранителями

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Zurab Tsertsvadze/AP

В Грузии подготовлены протестующие для «силовых задач», в том числе вооруженного противостояния с правоохранителями и захвата государственных объектов. Об этом сообщил источник ТАСС, который увидел в этом «американский след».

«США продолжают попытки раскачивания обстановки в этой закавказской стране с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции», — заявил собеседник агентства.

19 ноября военный политолог Андрей Кошкин заявил, что беспорядки в Грузии, связанные с недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, не являются стихийными. По его мнению, ключевую роль в этом процессе играют США.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

В ноябре представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники, а также гражданские активисты вышли на протестные акции против итогов парламентских выборов.

Утром 19 ноября в грузинской столице начались столкновения между оппозиционерами и сотрудниками МВД. Протестующие бросали в полицейских камни и оказывали сопротивление, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Позднее стало известно о 16 задержанных.

Ранее в Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу».

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