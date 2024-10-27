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Оппозиционная грузинская «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов

В Грузии оппозиционная «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов

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Zurab Tsertsvadze/AP

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» после парламентских выборов в стране выпустила заявление, в котором отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

«Коалиция за перемены» отказывается от парламентских мандатов, привилегий и финансирования», — заявили в партии.

Оппозиционная партия уже сообщала, что не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Другие оппозиционные партии — «Сильная Грузия» и партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» — тоже отказались признавать итоги голосования.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» по итогам обработки 90% бюллетеней победила с 54,3% голосов.

Ранее президент Литвы заявил об отдалении Грузии от Евросоюза.

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